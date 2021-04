YouTube remove vídeo de Bolsonaro sobre tratamento ineficaz contra Covid-19

De acordo com a plataforma, um vídeo de Jair Bolsonaro em sua live semanal violou "a política de informação incorreta sobre a covid-19 do YouTube" edit

247 - O YouTube removeu um vídeo do canal de Jair Bolsonaro (sem partido) no qual ele fala sobre tratamento ineficaz contra a covid-19. "O vídeo foi removido por violar a política de informação incorreta sobre a covid-19 do YouTube, que foi atualizada na última semana", disse a plataforma.

O vídeo foi publicado no dia 14 de janeiro deste ano e fazia parte das lives semanais transmitidas pela equipe de Bolsonaro todas as quintas-feiras. Naquele dia, Bolsonaro disse que o "kit covid" não "faz mal", contrariando a indicações de especialistas, pois remédios do kit, como a cloroquina, não têm comprovação científica para o tratamento contra a Covid-19.

"Quero repetir aqui a história. Guerra do Pacífico. Os soldados chegavam lá feridos, não tinha sangue, não tinha doador. Colocaram o que na veia do cara? Água de côco. E deu certo. Se fosse esperar uma comprovação científica teria morrido quantas pessoas na Guerra do Pacífico que não morreram? É a mesma coisa o tratamento precoce da covid-19 com hidroxicloroquina, ivermectina, a tal da Annita, mais azitromicina, mais vitamina D. E não faz mal isso aí. E, se lá para a frente for comprovado que não faz surtir efeito, o que não vai acontecer porque, repito, neste prédio que eu estou aqui, mais de duzentas pessoas contraíram covid, foram tratadas precocemente e nenhuma foi para o hospital", continuou Bolsonaro.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.