Zanin detona editor do Antagonista e seu “juiz de estimação”

247 - O advogado Cristiano Zanin Martins, que defende o ex-presidente Lula, rebateu nesta terça-feira (28) acusações do jornalista Mario Sabino, editor do site O Antagonista, um dos principais veículos de apoio à operação Lava Jato.

Pelo Twitter, Sabino ironizou publicação de Zanin sobre liberdade de imprensa e mencionou ação do advogado contra o Antagonista. "Francamente, a falta de vergonha na cara não tem limite", disse Sabino.

Zanin rebateu afirmando que venceu ação contra Sabino e lembrou da decisão de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. "Este 'sujeito' precisa dizer que suas publicações têm reafirmado aquele diagnóstico técnico. Imagino, também, que tenha ficado chateado porque além de ver a suspeição do seu juiz de estimação reconhecida, ganhei recentemente, como advogado da parte contrária, uma ação contra você", afirmou Cristiano Zanin.

Em resposta, Mario Sabino acusou Zanin de caluniá-lo. "Você pode ter os juízes, mas eu tenho a Justiça. Vá procurar a sua turma da Fecomércio Rio", afirmou o editor do Antagonista.

Na tréplica, Cristiano Zanin respondeu citando que o veículo dirigido por Mario Sabino e Diogo Mainardi aparece nas gravações da operação Spoofing, que produziu a série Vaza Jato e demonstrou ao mundo o conluio de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e demais procuradores da Lava Jato na perseguição ao ex-presidente Lula. "Naquele 'santuário' da Spoofing deu para ver tudo o que vocês fizeram com Moro, Dallagnol e cia, inclusive em relação ao maior ataque à advocacia já praticado no país", disse Zanin.

Confira:

Este "sujeito"precisa dizer que suas publicações têm reafirmado aquele diagnóstico técnico. Imagino, também, que tenha ficado chateado porque além de ver a suspeição do seu juiz de estimação reconhecida, ganhei recentemente, como advogado da parte contrária, uma ação contra você. https://t.co/s2vjrNho78 — Cristiano Zanin Martins (@czmartins) December 29, 2021

Cuidado, Zanin, calúnia ainda é crime. Você pode ter os juízes, mas eu tenho a Justiça. Vá procurar a sua turma da Fecomércio Rio. https://t.co/iWWuDb9WQt
December 29, 2021





