A portas fechadas, Biden ataca Scholz, Macron, Boris Johnson e Putin, diz mídia internacional

Biden se mostra incomodado com colegas envolvidos nos assuntos relativos à crise na Ucrânia

Sputnik - Durante sessões a portas fechadas, o presidente dos EUA, Joe Biden, comentou o comportamento de alguns de seus colegas envolvidos nos assuntos relativos à crise na Ucrânia, informa o NBC News.

Conforme contaram fontes sob anonimato do canal de televisão, uma vez Biden disse que o atual chanceler alemão Olaf Scholz "não é Angela Merkel", e descreveu também o comportamento do primeiro-ministro britânico Boris Johnson como "impetuoso".

Referindo-se ao presidente da França, Emmanuel Macron, o presidente americano constatou que ele "quer ser Charles de Gaulle", de acordo com fontes internas.

Além do mais, o mandatário atacou ostensivamente o presidente russo Vladimir Putin, chamando-o de "um cara com armas nucleares e sem amigos".

Ao responder sobre os alegados comentários de Biden em relação a Macron, Scholz, Johnson e Putin, a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Emily Horne, disse em comunicado que "esses rumores anônimos não se assemelham de forma alguma ao que o presidente diz ou pensa sobre seus colegas, que ele respeita e valoriza".

"O presidente Biden está satisfeito com a cooperação entre os EUA e nossos aliados e parceiros europeus, incluindo a forma como abordamos a crise em curso da concentração de tropas da Rússia nas fronteiras ucranianas", adicionou ela.

O relato ocorreu em meio às tensões crescentes em torno da Ucrânia, com Washington e seus aliados acusando Moscou de planejar "uma invasão" do país vizinho. O Kremlin tem rejeitado repetidamente as alegações, e aponta que a história da "agressão russa" está sendo artificialmente promovida na mídia a fim de criar um pretexto para o envio de forças da OTAN para o Leste Europeu.

