"Acabou a guerra no Afeganistão", anuncia o Talibã ao tomar o poder

247 - “Vamos dar segurança aos cidadãos e às missões diplomáticas. Estamos prontos para dialogar com todas as figuras afegãs e garantimos a eles a proteção necessária”, asseguraram os líderes do Talibã, ao declararem a vitória e que a guerra acabou no Afeganistão.

O chefe do Gabinete Político do Talibã, Mullah Baradar, declarou neste domingo (15) que a vitória rápida do movimento sobre o governo afegão foi uma "façanha incomparável", mas que foi o "verdadeiro teste" para governar com eficácia e resolver os problemas do país, a partir de agora, quando o grupo chegou a poder, informa RT.

Baradar disse que a vitória do grupo, que assumiu o controle das principais cidades do Afeganistão em uma semana, "não tem comparação" com nada no mundo.

Por sua vez, o porta-voz do Gabinete Político Talibã, Mohammad Naeem, disse ao canal Al Jazeera que "a guerra acabou no Afeganistão" e que o tipo de governo e regime implantado no país ficará claro em breve.

"Asseguramos a todos que daremos segurança aos cidadãos e às missões diplomáticas. Estamos prontos para dialogar com todas as figuras afegãs e garantimos a eles a proteção necessária", disse o porta-voz.

