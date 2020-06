Academias estudam abandonar CrossFit no Brasil após fala racista de dono da franquia

247 - Um tuíte do fundador da marca esportiva CrossFit, que jogou a empresa no meio da discussão racial nos Estados Unidos na semana passada, caiu como uma bomba entre os afiliados no Brasil. Donos de academias locais estudam abandonar a marca depois que Greg Glassman fez um trocadilho entre o nome da doença Covid-19 e o sobrenome de George Floyd, cujo assassinato por um policial branco repercutiu no mundo todo com manifestações contra o racismo. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

Segundo a reportagem, Glassman escreveu “Floyd-19” após uma entidade de saúde tuitar uma mensagem de apoio à vítima dizendo que racismo é questão de saúde pública. Depois disso, ele começou a perder afiliados pelo mundo e parceiros como a Reebok.

No Brasil, o desrespeito de Glassman também gerou uma onda de manifestações solidárias a Floyd postadas por academias que usam a bandeira CrossFit. A polêmica foi a gota d’água na esteira de outros aborrecimentos dos brasileiros com a matriz.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.