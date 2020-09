Agência do Reino Unido diz que revisará com urgência dados de testes da vacina da AstraZeneca para Covid-19

A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos para a Saúde (MHRA) do Reino Unido anunciou nesta quarta-feira que está revisando com urgência informações para determinar se a AstraZeneca pode reiniciar os testes de sua vacina contra a Covid-19 após um paciente adoecer edit

Reuters - A agência reguladora médica do Reino Unido informou nesta quarta-feira que está revisando com urgência as informações disponíveis para determinar se a AstraZeneca pode reiniciar os testes de sua vacina experimental contra o coronavírus após uma doença inexplicada em um participante.

Em um e-mail, o diretor de licenciamento da Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos para a Saúde (MHRA), Siu Ping Lam, disse que a instituição está trabalhando com o Centro de Vacinas de Oxford para revisar os dados de segurança, de acordo com o protocolo do estudo.

“Estamos revisando urgentemente todas as informações e ativamente engajados com os pesquisadores para determinar se o ensaio pode reiniciar o mais rápido possível”, afirmou ele.

A segurança dos participantes em qualquer ensaio clínico é uma prioridade, acrescentou. A AstraZeneca está desenvolvendo a vacina em potencial com a Universidade de Oxford

