Alberto Fernández estará na abertura dos jogos de inverno de Pequim

A adesão ou não ao boicote "político" será importante indicação da influência global da Casa Branca ou do apreço de cada país à própria soberania edit

Por Mario Vitor Santos, enviado do 247 à Argentina

O portal de noticias chinês Guancha anunciou hoje que o presidente argentino Alberto Fernández comparecerá à abertura dos Jogos Olímpicos de inverno em Pequim em 4 de fevereiro.

A chancelaria argentina não confirmou ainda, mas neste caso será aberto o flanco sul-americano ao farsesco "boicote diplomático" anunciado em 6 de dezembro pelos Estados Unidos.

O governo de Joe Biden não proibiu os atletas estadunidenses de participarem ainda, mas anunciou que não enviará uma delegação diplomática ou oficial. Os atletas, que importam, até agora, vão.

Mais ainda no caso da Argentina, um país em negociações com o FMI, onde é grande a influência ianque, para adiar os pagamentos de sua dívida externa. Será também indício da crescente abertura para a China na América do Sul.

Como pretexto para o "boicote", Washington alega supostas violações de direitos humanos na província de Xingiang. Assim mesmo, o governo chinês confirmou ter recebido pedidos de vistos de entrada para dezoito funcionarios estadounidenses encarregados de dar apoio à delegação que vai aos Jogos. Outros pedidos semelhantes foram já apresentados.

A China, por seu lado, instou os Estados Unidos a se abster de politizar o evento e sabotar o espírito olímpico.

