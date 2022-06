Alberto Fernández solicita adesão da Argentina ao Brics

"Desejamos ser membros plenos deste grupo de nações que já representa 42% da população mundial e 24% do produto bruto global", afirmou o argentino na XIV Cúpula do Brics edit

Sputnik - O presidente Alberto Fernández expressou nesta sexta-feira (24), ao participar virtualmente da XIV Cúpula dos líderes do Brics, a aspiração da Argentina de ser "membro pleno" do bloco que integra o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

"Desejamos ser membros plenos deste grupo de nações que já representa 42% da população mundial e 24% do produto bruto global. Somos fornecedores seguros e responsáveis de alimentos, reconhecidos no âmbito da biotecnologia e em tecnologia logística aplicada. Isto significa que não só somos capazes de produzir e exportar alimentos, mas sabemos fornecer serviços e formar especialistas para que outros países façam crescer sua eficiência produtiva e melhorem assim a qualidade de vida de seus habitantes", disse o presidente, citado pela agência Télam, em seu discurso aos presidentes dos países do Brics.

O presidente argentino afirmou que "nem o trigo, nem a comida podem se tornar uma arma de guerra", ressaltando que "a paz é urgente por ser urgente fazer um mundo mais igualitário".

