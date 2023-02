Alckmin: agenda de Lula na China será atrair mais investimentos em energia renovável, infraestrutura e setor aeroespacial

Apoie o 247

247 - Atrair mais investimentos e diversificar o comércio bilateral. Essa será a agenda do presidente Lula na viagem à China, prevista para o final de março.

Segundo o vice-presidente, Geraldo Alckmin, energias renováveis, hidrogênio verde, infraestrutura, saúde, setor aeroespacial, educação, ciência e tecnologia, agricultura e turismo são algumas das áreas que interessam ao Brasil.

"Não tem uma área que não possa ser implementado um aumento, diversificação do comércio bilateral", disse Alckmin em reunião nesta quarta-feira (15) com ministros no Itamaraty para dar início aos preparativos da viagem.

O vice-presidente afirmou que não acompanhará o presidente Lula na viagem e não confirmou a data precisa da visita.

A China é o maior parceiro comercial do Brasil. O comércio bilateral atingiu 172 bilhões de dólares em 2022, segundo dados da alfândega chinesa.

