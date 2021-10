Alec Baldwin dispara arma, mata fotógrafa e fere diretor em gravação

O ator gravava Rust, filme independente. O incidente aconteceu no sul de Santa Fé, no Novo México edit

247 - Um trágico acidente aconteceu no set de Rust, filme independente gravado ao sul de Santa Fé, no Novo México. Segundo o site Vanity Fair, o ator Alec Baldwin teria disparado uma metralhadora cenográfica, nesta quinta-feira (21/10), matando acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins e ferindo o diretor Joel Souza. A informação é do Metrópoles.

Halyna, de 42 anos, foi transportada de helicóptero para o Hospital da Universidade do Novo México em Albuquerque, onde morreu. Souza, 48, foi levado de ambulância ao Centro Médico Regional Christus St. Vincent, em Santa Fé, e segue tratando os ferimentos, segundo a Delegacia da Comarca da cidade.

Em comunicado, a polícia afirmou que Hutchins e Souza “foram baleados quando uma arma de fogo foi disparada por Alec Baldwin, 68, produtor e ator.” “Os detetives estão investigando como [a arma de fogo foi usada] e que tipo de projétil foi disparado. Este incidente continua sendo uma investigação ativa. À medida que mais informações forem disponibilizadas, atualizações serão fornecidas. ”

