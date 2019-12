Ao contrário dos governos, população europeia não alimenta a "russofobia"

Sputinik – Segundo uma pesquisa realizada pela empresa IFop para a Sputnik, a maioria dos moradores dos quatro maiores países da Europa Ocidental (França, Alemanha, Itália e Reino Unido) deseja que as relações entre a Rússia e a União Europeia melhorem.

As relações políticas e económicas entre a Rússia e a União Europeia continuam piorando em resultado das sanções e contra-sanções. Pessoas na França, Alemanha, Itália e Reino Unido foram perguntadas se gostariam que estas relações melhorassem no futuro.

A pesquisa mostrou que a maioria dos entrevistados em todos os países é favorável a mudanças positivas nas relações Rússia-UE: 84% dos alemães, 78% dos italianos, 75% dos franceses e 68% dos britânicos.

Ademais, é de sublinhar que, em todos os quatro países, os homens, mais do que as mulheres, são favoráveis ao "degelo". As pessoas mais jovens (até 35 anos) e com a instrução secundária são as que se revelam mais contrárias ao melhoramento das relações Rússia-UE .