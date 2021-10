Aplicativo do Vaticano "Clique para Rezar 2.0" aproxima fiéis de Deus

Apoie o 247

(Reuters) - O Vaticano lançou nesta terça-feira seu mais recente aplicativo "Clique para Rezar", oferecendo um planejador personalizado como uma das novas funções que espera que sejam uma "experiência de oração" digital aprimorada em um mundo de ritmo veloz.

Em sua mini versão de lançamento no estilo do Vale do Silício, sete autoridades da Igreja, inclusive um cardeal, participaram de uma coletiva de imprensa para divulgar o "Clique para Rezar 2.0", a primeira grande atualização do aplicativo desde que este foi lançado em 2016.

Repórteres assistiram um vídeo marcante e elaborado que ilustrou as novas funções do aplicativo, como um planejador personalizado que deixa os usuários configurarem seus momentos de oração de cada dia e receber lembretes para colocar o resto do mundo de lado.

"Orar não é uma perda de tempo, como pensamos às vezes. A oração é como a semente na escuridão da terra, que mostrará seu fruto na hora certa", disse o padre Frederic Fornos.

O aplicativo, disponível em seis idiomas ocidentais e em chinês, dá aos usuários intenções específicas pelas quais podem orar juntamente com o papa Francisco, como a paz em um lugar particular do mundo.

Ele também oferece a "Escola de Oração", com apoio àqueles que têm dificuldade para começar e uma opção para formar grupos de oração em todo o mundo.

O Vaticano amplia sua presença nas redes sociais no pontificado de Francisco, e autoridades disseram que mais de 50 milhões de pessoas afirmaram ter visto os tuites papais de sábado sobre questões de justiça social.

