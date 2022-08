Apoiadores de Trump pedem 'guerra civil' após buscas do FBI em mansão do republicano em Mar-a-Lago

Ação do FBI contra Trump revela nível de radicalização da luta política nos EUA edit

Sputnik - A busca do FBI na casa do ex-presidente Donald Trump na Flórida provocou pedidos de "guerra civil" entre seus supostos apoiadores online.

As informações foram divulgadas pela emissora de televisão NBC News nesta terça-feira (9).

Na segunda-feira (8), a mansão de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, foi alvo de busca e apreensão pela polícia federal norte-americana.

Em comunicado, Trump disse que sua residência estava "sitiada" e invadida por um grande grupo de agentes do FBI.

"Estes são tempos sombrios para nossa nação, pois minha bela casa, Mar-A-Lago em Palm Beach, Flórida, está atualmente sitiada, invadida e ocupada por um grande grupo de agentes do FBI. Nada igual a isso aconteceu com um presidente dos Estados Unidos antes", afirma o republicano no texto.

A mídia informou que a busca era por materiais sigilosos com os quais Trump supostamente deixou a Casa Branca.

Em sites de apoiadores de Trump, havia apelos à guerra, além de perguntas como: "Quando começa o tiroteio?".

Houve promessas e ameaças de retribuição e retaliação contra agências governamentais, segundo a reportagem.

O comentarista conservador Steven Crowder disse ontem (8) para os seus seguidores no Twitter: "Durma bem. Amanhã é guerra."

Em seu programa no YouTube, seguido por quase seis milhões de assinantes, Crowder defendeu que as agências de inteligência federais fossem desfinanciadas e desmanteladas.

