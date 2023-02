Após abstenção de Pequim na ONU, Otan e UE dizem que China 'não tem credibilidade' para negociar a paz entre Rússia e Ucrânia

Apoie o 247

Sputnik - Em declaração a repórteres hoje (24) durante as comemorações do 105º aniversário da República da Estônia, líderes da Aliança Atlântica e da Comissão Europeia desprestigiaram a proposta chinesa para o conflito no Leste Europeu.

Ao longo da semana, planos de paz para o conflito na Ucrânia têm sido discutidos por alguns países, entre eles China e Brasil. Entretanto, Pequim não recebeu muito crédito por parte do chefe da Otan, Jens Stoltenberg, e pela chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Ambos receberam a proposta chinesa com reserva e sem enxergar com credibilidade a mesma, segundo a Reuters.

"A China não tem muita credibilidade porque não foi capaz de condenar a invasão ilegal da Ucrânia", disse Stoltenberg, acrescentando que Pequim assinou um acordo com o presidente russo, Vladimir Putin, poucos dias antes do começo da operação.

Já von der Leyen, afirmou que o governo chinês não compartilhou um plano de paz, mas sim apenas alguns princípios.

"É preciso vê-los em um cenário específico, e é nesse cenário que a China já tomou partido ao firmar, por exemplo, uma amizade ilimitada logo antes da invasão [...] portanto, vamos olhar para os princípios, é claro, mas vamos olhar para eles tendo como pano de fundo que Pequim tomou partido", acrescentou a presidente citada pela mídia.

Enquanto há rejeição pelo Ocidente ao posicionamento e à proposta da China, Moscou e Pequim seguem seus laços diplomáticos e reafirmam a amizade entre as duas nações.

Na quarta-feira (22), ao se encontrar com o chefe da chancelaria chinesa Wang Yi, em Moscou, o líder russo, Vladimir Putin, disse que as relações Rússia-China seguem crescendo como planejado, e que novos horizontes estão sendo atingidos, conforme noticiado.

