Após descartar ataque, Ucrânia diz que é cedo para conclusões sobre queda de avião

Logo após a queda de um Boeing 737-800 da Ukraine International Airlines em Teerã, a embaixada ucraniana no Irã descartou a tese de ataque terrorista ou por míssil. Entretanto, o comunicado foi substituído por outro, dizendo ser cedo edit

247 - Em meio às tensões entre EUA e Irã, com o ataque de mísseis na noite desta terça-feira contra bases americanas no Iraque, a queda de um Boeing 737-800 da Ukraine International Airlines em Teerã levantou especulações. A informação é do jornal O Globo.

A princípio, a embaixada ucraniana no Irã descartou ataque terrorista ou por míssil, dizendo se tratar de um acidente provocado por “falha do motor do avião”. Entretanto, o comunicado foi substituído por outro, dizendo ser cedo para tirar conclusões.

Entenda

Um avião ucraniano caiu logo após decolar de Teerã nesta quarta-feira, matando todas as 176 pessoas a bordo, em um acidente que foi inicialmente atribuído a uma falha do motor.

Detritos e peças fumegantes ficaram espalhados por um campo a cerca de 10 quilômetros do aeroporto Imam Khomeini, enquanto equipes de resgate com máscaras recuperavam corpos das vítimas.