Após mudanças de regras da ONU, Bolsonaro vai à Assembleia-Geral mesmo sem vacina

247 -A Organização das Nações Unidas (ONU) mudou, nesta quinta-feira (16), as regras para o acesso à entidade durante a 76ª Assembleia-Geral, que acontecerá na próxima terça, (21) em Nova York. O órgão não exigirá mais o comprovante de vacinação contra a Covid-19 das autoridades que estarão presentes.

Com isso, Bolsonaro que ainda não foi vacinado e fará o discurso de abertura, terá livre acesso à sede da ONU em Nova York.

De acordo com reportagem publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo, dois motivos foram fundamentais para a mudança na orientação. O primeiro foi uma declaração da Rússia de que a exigência do documento seria discriminatória. O segundo foi uma declaração do secretário-geral da ONU, António Guterres, que disse que "não pode dizer a um chefe de Estado que não estiver vacinado que ele não pode entrar nas Nações Unidas".

Bolsonaro terá acesso à ONU, mas não poderá circular livremente nas ruas de Nova York.

