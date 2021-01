Após mutação amazônica do coronavírus, Japão volta a fechar fronteiras

As fronteiras foram fechadas e, por hora, a entrada de estrangeiros no país está proibida no Japão edit

247 - O governo do Japão decretou nesta quarta-feira (13) estado de emergência para todo o país por causa do coronavírus. As fronteiras foram fechadas e, por hora, a entrada de estrangeiros no país está proibida. A medida tem validade até o dia 31 de janeiro.

Quatro pacientes no Japão, que tinham saído do Brasil, estavam contaminados com uma cepa nova do coronavírus.

Pesquisas em andamento na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) apontaram que a nova variante do coronavírus encontrada em pacientes japoneses tem origem no Amazonas.

O sequenciamento do vírus feito no Japão foi comparado com as amostras existentes no banco de dados do Amazonas coletadas entre abril e novembro do ano passado.

De acordo com o governo, o país asiático tem mais de 300 mil pessoas e o número de óbitos chegou em 4.187.

O conhecimento liberta. Saiba mais