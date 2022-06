Após pressão a Bolsonaro, Biden fecha declaração sobre clima na Cúpula das Américas

Apoie o 247

ICL

247 - Governos fecharam nesta segunda-feira (6) uma declaração na Cúpula das Américas sobre o clima. De acordo com fontes envolvidas na negociação, existiam trechos criando compromissos considerados como "complicados" pelo governo de Jair Bolsonaro. O ponto mais delicado era referente à transição a uma economia sustentável, de acordo com informações publicadas nesta segunda-feira (6) pela coluna de Jamil Chade, no portal Uol.

O evento passou a ficar em risco depois que os Estados Unidos não convidariam Cuba, Venezuela e Nicaragua. Em protesto contra a decisão do governo norte-americano, o México decidiu não participar da cúpula.

Diplomatas afirmaram que o governo Bolsonaro ficou preocupado com aspectos do texto proposto pelos EUA e, pelo menos por enquanto, não existe um entendimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE