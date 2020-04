Ar contaminado por incêndio próximo a Chernobyl está prestes a chegar a Kiev

O incêndio florestal começou no dia 4 de abril em uma área de 20 hectares, e atingiu 35 hectares após três dias edit

Sptunik - As massas de ar potencialmente poluídas devido ao incêndio no território de três florestas na zona de exclusão da usina nuclear de Chernobyl passarão por Kiev nesta sexta-feira (10).

De acordo com o chefe da Inspeção Estatal de Regulamento Nuclear da Ucrânia, Grigory Plachkov, a concentração de substâncias nocivas no ar não excederá os valores admissíveis.

O incêndio florestal começou no dia 4 de abril em uma área de 20 hectares, e atingiu 35 hectares após três dias.

Autoridades ucranianas identificaram uma pessoa suspeita de envolvimento no incêndio criminoso no território da empresa florestal Kotov. Um processo penal foi aberto para investigar o caso.

A polícia local evacuou os cidadãos que vivem na vila ucraniana de Polesskoye, na zona de Chernobyl.

"De acordo com os cálculos das previsões para 10 de abril, as trajetórias das massas de ar potencialmente contaminadas passarão pelos distritos de Ivankovsky, Borodyansky e Vyshgorodsky da região de Kiev e Kiev", escreveu Plachkov na sua página no Facebook.

As concentrações previstas de césio-137 (isótopo radioativo) na camada de ar da superfície em Kiev podem atingir concentrações que não representam uma ameaça à vida e à saúde da população e são mais de 100 vezes inferiores do que o nível permitido, segundo Plachkov.

A catástrofe na usina nuclear de Chernobyl ocorreu em 26 de abril de 1986, quando um dos reatores atômicos explodiu. Após a tragédia, um grande número de pessoas foi evacuado e uma zona de exclusão foi estabelecida no território contaminado.

