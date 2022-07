Arábia Saudita anuncia prédio que vai abrigar 9 milhões de moradores

A construção, com 170 km de extensão, vai ser erguida 500 metros acima do nível do mar edit

Metrópoles - Um plano audacioso, como muitos na Arábia Saudita, foi anunciado nesta semana. Mohammed bin Salman, príncipe Herdeiro da Arábia Saudita, lançou o projeto de um prédio de 170 quilômetros de extensão para abrigar 9 milhões de moradores.

De acordo com o príncipe da Arábia Saudita, a realização do projeto do prédio “abordará os desafios que a humanidade enfrenta hoje na vida urbana e lançará luz sobre formas alternativas de viver.”

Ainda não há previsão de início das obras e o projeto será exibido para o público na primeira quinzena de agosto em Jeddah, uma das maiores cidades da Arábia Saudita.

Com o nome de The Line, a construção terá 200 metros de largura, em uma área de 34 quilômetros quadrados. A obra será erguida 500 metros acima do nível do mar.

Só para dar a dimensão do tamanho do prédio, seria possível abrigar toda a população de Santa Catarina– atualmente de 7,338 milhões, segundo os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – e ainda sobraria espaço.

Sem estradas, sem emissões

A locomoção dos moradores será realizada por meio de um trem de alta velocidade, que deve percorrer todo o prédio em 20 minutos.

A ideia faz parte do projeto Neom, iniciativa que pretende criar uma cidade futurista, onde não seja necessário usar carros, “livre de estradas e emissões”. A energia utilizada no local, por exemplo, será 100% de origem renovável.

Segundo o site de divulgação do projeto, essa construção deve ser feita para acomodar uma grande quantidade de pessoas em uma área de terra relativamente pequena, como forma de preservação ambiental.

