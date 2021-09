"Arábia Saudita é maior financiadora do terrorismo no mundo e maior aliada dos Estados Unidos", diz Lejeune Mirhan

Apoie o 247

247 - O sociólogo e analista internacional Lujeune Mirhan afirmou durante a superlive "O que foi o 11 de setembro", realizada neste sábado, (11) na TV 247 que a Arábia Saudita foi a maior financiadora do terrorismo no mundo e uma das principais aliadas dos Estado Unidos.

“Se você for pela ótica do conflito, eles não aparecem (Arábia Saudita) e, pelo contrário, isso justifica que eles são essenciais para o poder norte americano, por não aparecer nos conflitos. Porque eles são a força contrarrevolucionária”, disse Mirhan.

O sociólogo destacou que a Arábia Saudita tem influências em todo o mundo mulçumano e que, até a década de 1960, era muito mais próxima do nacionalismo árabe. No entanto, isso mudou na década de 1970 com a crise do petróleo, que formou um núcleo de contrarrevolucionários não só no Oriente Médio, mas em todo o mundo.

“Na década de 1990, junto com EUA e Paquistão, a Arábia Saudita financiou os muhajedins. Eles cresceram e vieram apresentar a conta”

A TV 247 realizou uma Superlive sobre o 11 de setembro com a coordenação do editor internacional, José Reinaldo Carvalho, Leonardo Attuch, os professores Lejeune Mirhan e Reginaldo Nasser, os jornalistas Breno Altman e Nathalia Urban e outros especialistas.

