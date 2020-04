Arábia Saudita e Rússia chegam a acordo sobre grande corte na produção de petróleo

Sputnik Brasil - Os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+) irão debater a redução da produção do petróleo em até 20 milhões de barris por dia.

Além da OPEP +, Argentina, Egito, Indonésia, Trinidad e Tobago confirmaram sua participação na reunião por videoconferência.

De acordo com fontes citadas pela Reuters, a Rússia e a Arábia Saudita conseguiram superar suas principais diferenças ao chegarem a um acordo sobre cortes de petróleo.

No início do dia, os países da OPEP+ anunciaram que discutiam a criação de um novo acordo para reduzir a produção de petróleo com a possível participação de outros grandes países produtores de petróleo para estabilizar a situação no mercado.

Os preços do petróleo atingiram quedas históricos nas últimas semanas, em meio a perturbações causadas pela pandemia de coronavírus na produção industrial e nos negócios. O fracasso dos membros da OPEP+, no início de março, em chegar a um acordo sobre cortes na produção levou o mercado a uma crise ainda mais profunda.

