Argélia é um dos candidatos mais plausíveis a se juntar ao BRICS, diz Lavrov

247 - O chanceler russo, Sergei Lavrov, afirmou que o ingresso da Argélia no BRICS é o mais plausível entre os cinco estados que se candidataram a fazer parte do grupo de países emergentes que engloba Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Em entrevista ao RT Árabe, Lavrov disse que a Argélia é um dos principais candidatos ao ingresso no BRICS.

"O número desses pedidos --mais de cinco-- supera o número dos membros originais do BRICS. Concordamos nos eventos mais recentes dos cinco países, ocorridos no ano passado e presididos pela China, que é necessário desenvolver abordagens compartilhadas para esses pedidos. Como primeiro passo, vamos acertar os critérios, parâmetros e condições para aceitar novos membros em nosso grupo. A Argélia, com todas as suas qualidades, é um dos líderes entre os candidatos", disse o ministro.

Fontes diplomáticas na África do Sul disseram à agência TASS que o BRICS manterá conversações nos próximos meses sobre sua potencial expansão. Argélia, Argentina e Irã já se inscreveram para ingressar no BRICS, enquanto Arábia Saudita, Turquia e Egito manifestaram interesse em ingressar nesse grupo.

