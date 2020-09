Argentina cria imposto para tornar compra de dólares mais complicada

Governo da Argentina criou um novo imposto de 35% para gastos em cartão de crédito com dólar, que incidirá sobre preços de produtos importados e compras em sites estrangeiros, incluindo serviços de streaming edit

247 – O governo da Argentina criou um novo imposto de 35% para gastos em cartão de crédito com dólar, que incidirá sobre preços de produtos importados e compras em sites estrangeiros, incluindo serviços de streaming, para endurecer ainda mais o controle sobre a moeda. A medida deve passar a valer a partir desta quarta-feira (16) e vai até 31 de dezembro deste ano. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

O objetivo é preservar as reservas do país latino-americano para destiná-las às “necessidades de produção, mas não continuar subsidiando as compras para poupança”.

O diretor do Banco Central (BC) da Argentina, Miguel Pesce, há 12 semanas as reservas do país têm caído de forma contínua e elevada, acrescenta a reportagem.

