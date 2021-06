Argentina reafirma na ONU pleito por soberania sobre Ilhas Malvinas

Tema vai a debate no Comitê de Descolonização das Nações Unidas edit

247 - O chanceler argentino Felipe Solá apresenta nesta quinta-feira (24) na sessão do Comitê de Descolonização das Nações Unidas reivindicação histórica sobre a questão das Ilhas Malvinas, território em disputa com o Reino Unido usurpado do país sul-americano em 1833.

Durante sua estada oficial em Nova York, o chefe da diplomacia argentina estabelecerá a posição de seu país em defesa do direito inalienável sobre as Malvinas e defenderá o avanço nas negociações em busca de uma solução pacífica e duradoura para a disputa, informa a Prensa Latina.

