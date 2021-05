Ataques de Israel matam 43 palestinos, sendo 13 crianças

247 - O massacre das forças israelenses já deixou 43 palestinos mortos, incluindo 13 crianças. E, logo após o amanhecer desta quarta-feira (12), Israel disparou dezenas de ataques aéreos em poucos minutos, tendo como principais alvos instalações policiais e de segurança.

Uma mãe de quatro filhos em Gaza, Samah Haboub, afirmou ter sido arremessada para o outro lado do cômodo quando a cidade foi atingida e falou em "momento de horror". "Quase não há lugar seguro em Gaza", acrescentou.

"Israel enlouqueceu", disse um homem em uma rua de Gaza, enquanto as pessoas saíam correndo de suas casas por causa das explosões. O relato dela foi publicado pelo jornal O Estado de S.Paulo.

A procuradora-chefe do Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, disse no Twitter que está preocupada com a possibilidade de que crimes de guerra estejam sendo cometidos na Cisjordânia nos últimos dias. "Observo com grande preocupação a escalada da violência na Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, bem como dentro e ao redor de Gaza, e a possível prática de crimes sob o Estatuto de Roma", escreveu.

A Faixa de Gaza disparou pelo menos mais 100 foguetes em direção a Israel, matando dois israelenses, incluindo um menor de idade. O número de mortos no Estado de Binyamin Netanyahu desde o início do conflito, aumentou de três para cinco pessoas.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.