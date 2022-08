Ataques de Israel matam 6 crianças palestinas em 30 horas na Faixa de Gaza

Apoie o 247

ICL

247 - Ataques do regime sionista na Faixa de Gaza mataram 6 crianças palestinas nas últimas 30 horas. Outros 18 adultos foram mortos e 203 pessoas estão feridas. As informações são do Ministério da Saúde em Gaza.

O chefe dos Guardiões da Revolução Islâmica assegurou que os palestinos não estão sozinhos em sua luta. “Hoje, todas as capacidades jihadistas anti-sionistas estão em cena em uma formação unida trabalhando para libertar Jerusalém e defender os direitos do povo palestino”, disse o major-general Hossein Salami do IRGC em um comunicado publicado no site Sepah News.

“Estamos com você neste caminho até o fim, e deixe a Palestina e os palestinos saberem que eles não estão sozinhos”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Eis os nomes das crianças mortas:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Alaa Qaddoum, 5 anos

Ahmad Alnairab, 11 anos

Momen Alnairab, 5 anos

Mohammed Hassouna, 14 anos

Khalil Abu Hamads, 17 anos

Hazem Salem, 12 anos.

O regime sionista alega que todos os locais que ataca em Gaza estão ligados ao grupo Jihad Islâmica da Palestina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.