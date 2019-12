Até o próximo Natal estarei na Bolívia, garante Evo Morales

Asilado na Argentina, o ex-presidente boliviano Evo Morales afirmou que até o próximo Natal estará na Bolívia, junto ao seu povo. Neste domingo (29), acontece ato do MAS, na fronteira entre a Argentina e a Bolívia, para escolher um candidato para as eleições bolivianas no ano que vem edit

247 - O presidente boliviano Evo Morales, afastado após um golpe contra o seu governo, afirmou em entrevista nesta terça-feira (24), que até o próximo Natal estará de volta à Bolívia.

"Por motivos de segurança, não posso entrar em detalhes sobre o plano que temos para voltar à Bolívia. Mas uma pessoa precisa voltar para seu país", declarou Evo em entrevista à agência AFP. A informação é do jornal O Globo.

Ele conclamou seus apoiadores para ato no domingo (29) na fronteira entre a Argentina e a Bolívia para escolher um candidato para as eleições bolivianas no ano que vem. Os membros de seu partido Movimento ao Socialismo (MAS) irão se reunir em Buenos Aires para começar a escolher os candidatos. Entre os nomes citados pelo dirigente estão o de Luis Arce Catacora, seu ex-ministro da Economia, e Andronico Rodríguez, um sindicalista que desponta nas pesquisas, como possíveis candidatos do MAS.

Evo criticou a entrada da Bolívia no Grupo de Lima que, segundo ele, é "um regresso ao passado" e uma perda da identidade boliviana.

Sobre a manifestação do governo do México, onde Morales aceitou asilo político em 11 de novembro e permaneceu até o início de dezembro, que expressou preocupação com uma presença "excessiva" de membros dos serviços de segurança e da inteligência na embaixada em La Paz.

Evo classificou a vigilância como "pior que na ditadura militar, quando pelo menos havia trânsito livre e respeito às embaixadas".