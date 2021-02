Atropelado em março de 2020, jovem acorda do coma sem saber da pandemia

247 - O jovem britânico Joseph Flavill, de 19 anos, está saindo de um coma de 10 meses e não tem conhecimento da pandemia do novo coronavírus, apesar de ter contraído a doença duas vezes. De acordo com a família, o jovem foi atropelado por um carro em 1º de março do ano passado em Staffordshire, na Inglaterra. A reportagem é do portal Istoé.

Com uma lesão cerebral traumática, Joseph passou meses em coma e está lentamente começando a se recuperar e a responder. “Ele não vai saber nada sobre a pandemia porque está dormindo há 10 meses. Sua consciência está começando a melhorar agora, mas simplesmente não sabemos o que ele sabe”, contou Sally Flavill Smith, tia do jovem, ao The Guardian.

