Aumenta para 25 o número de mortos por causa das chuvas na China

De acordo com autoridades chinesas, as chuvas torrenciais sobre o país são as mais fortes em mil anos edit

247 - Pelo menos 25 pessoas morreram na China, 12 delas no metrô de Zhengzhou, capital da província de Henan, por causa das chuvas torrenciais que, de acordo com autoridades meteorológicas do país, são as mais fortes em mil anos.

Mais de 1,24 milhão foram afetados na província e mais de 164 mil foram deslocados para lugares seguros, segundo a agência de notícias chinesa Xinhua.

Segundo autoridades, mais de 500 pessoas foram resgatadas da linha de metrô que inundou. Ainda há sete desaparecidos, apontou um balanço divulgado nesta quarta-feira (21).

