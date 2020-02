Autoridade Palestina rompe todas as relações com EUA e Israel

Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina, anunciou o fim das relações com os EUA e Israel após Trump anunciar plano de paz para o conflito entre palestinos e israelenses edit

247 - O presidente da Autoridade Nacional Palestina, que anteriormente havia alertado que não aceitaria o "Acordo do Século", revelado pelo presidente americano Donald Trump, o criticando por ter um voés dos EUA em favor do Estado sionista, anunciou o rompimento com os EUA e Israel.

"Nós enviamos duas cartas – uma para o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e a segunda para os EUA – sobre o fato de que a Palestina não terá mais nenhuma relação com eles, inclusive na área de segurança, tendo em vista a negação por eles dos acordos fechados anteriormente e do direito internacional", declarou Abbas em uma reunião extraordinária da Liga dos Estados Árabes no Cairo, Egito.

Ainda segundo Abbas, os EUA "não são mais amigos" da Autoridade Palestina, informa o site Sputnik.

Ainda segundo Abbas, ele tinha comunicado ao presidente dos EUA sua intenção de tornar a Palestina um Estado desmilitarizado, embora a ideia tivesse a oposição de parte dos palestinos.

"Eu prefiro construir um hospital e não comprar um tanque", declarou.