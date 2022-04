Autoridades ucranianas reportam ataque a Odessa

Apoie o 247

ODESSA, Ucrânia (Reuters) - Ataques russos destruíram uma refinaria de petróleo na região central de Poltava, na Ucrânia, e atingiram "infraestrutura crítica", provavelmente um depósito de combustível, perto da cidade portuária de Odessa, disseram autoridades locais neste domingo.

Odesa, na costa do Mar Negro, é um importante porto do Mar Negro e a principal base da marinha ucraniana. Tem sido um foco para as forças russas porque, se for tomada, permitirá que Moscou construa um corredor terrestre para a Transnístria, uma província separatista de língua russa da Moldávia que abriga tropas russas.

Dmytro Lunin, governador da região de Poltava, disse na televisão que a refinaria de petróleo de Kremenchug foi destruída em um ataque com foguete no sábado. Kremenchug fica a 350 quilômetros (220 milhas) a nordeste de Odesa.

"O fogo na refinaria foi extinto, mas a instalação foi completamente destruída e não pode mais funcionar", disse Lunin.

A Reuters não pôde confirmar de forma independente se a refinaria foi atingida.

