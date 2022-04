Banco central alemão alerta para recessão inevitável se país não tiver energia russa

Apoie o 247

ICL

RT - A Alemanha mergulhará em recessão se o gás e o petróleo russos forem cortados, alertou o principal banco do país nesta segunda-feira.

O crescimento econômico na maior economia da Europa já deve ser muito mais lento do que o previsto anteriormente devido ao conflito na Ucrânia, disse Christian Sewing, presidente-executivo do Deutsche Bank e presidente da Associação de Bancos Alemães (BDB).

“A situação seria ainda pior se as importações ou fornecimentos de petróleo e gás natural russos fossem interrompidos. Uma recessão significativa na Alemanha seria então praticamente inevitável” , disse ele a jornalistas na segunda-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Alemanha é fortemente dependente dos recursos energéticos da Rússia, importando cerca de 55% de seu gás natural e quase 40% de seu petróleo do país. Os países da UE têm pressionado para interromper as importações de energia da Rússia para punir Moscou por sua operação militar na Ucrânia, algo com o qual a Alemanha relutou em concordar. Um número crescente de industriais e políticos alemães vem alertando sobre as terríveis consequências econômicas se os fluxos de energia russos pararem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sewing também pediu ao Banco Central Europeu que aja para conter a inflação, que atingiu uma alta histórica de 7,5% na zona do euro em março, de acordo com dados preliminares divulgados pelo Eurostat na semana passada. A inflação na Alemanha também atingiu seu nível mais alto em 30 anos, atingindo 7,3% em março.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A previsão de crescimento econômico da Alemanha para este ano foi reduzida dos 4,6% previstos em novembro para apenas 1,8%. O painel de consultores econômicos independentes do governo alemão disse que a economia não voltará ao nível pré-pandemia até o terceiro trimestre.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE