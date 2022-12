Barco brasileiro que transportava 4,6 toneladas de cocaína é interceptado pela Marinha da França

A embarcação, de acordo com a Marinha francesa, é um barco pesqueiro de 68 pés, com algo em torno de 21 metros de comprimento edit

Apoie o 247

ICL

247 - Uma pequena embarcação brasileira transportando mais de 4,6 toneladas de cocaína no valor de 150 milhões de euros (cerca de R$ 824 milhões) foi interceptada pela Marinha francesa, afirmou a Europol, a polícia da União Europeia, nesta quarta-feira (7). As informações são do portal G1.

A Europol disse que o barco, que estava a caminho da Europa, foi interceptado em 30 de novembro na costa de Serra Leoa, após trabalho conjunto de inteligência da França, Brasil, Reino Unido e Estados Unidos.

"Uma investigação está em andamento para identificar os grupos criminosos envolvidos em ambos os lados do Oceano Atlântico", disse a Europol em um comunicado.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.