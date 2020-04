Bernie Sanders abandona disputa presidencial nos EUA

247 - O New York Times acaba de informar que o senador Bernie Sanders desistiu de disputar a vaga para a candidatura do Partido Democrata às eleições presidenciasi de 2020 nos EUA.

Segundo a jornalista Sydney Ember, "o senador Bernie Sanders, de Vermont, está abandonando a corrida presidencial democrata nesta quarta-feira (8), encerrando a disputa pela Casa Branca que começou há cinco anos em relativa obscuridade, mas finalmente o elevou como um líder dos trabalhadores, um porta-estandarte do liberalismo americano e o líder de uma revolução no estilo de fazer política no país.



A saída de Sanders da corrida praticamente oficializa o ex-vice-presidente Joseph R. Biden Jr. como candidato para a disputa com o presidente Trump e deixa as correntes progressistas sem uma voz na corrida de 2020.



Em um cenário de disputa remodelado e eclipsado pela escalada da crise do coronavírus, Sanders não tinha mais um caminho realista para a indicação depois de uma série de derrotas severas para Biden, começando na Carolina do Sul no final de fevereiro e culminando com uma série de perdas no último mês em estados cruciais como Michigan e Flórida".

Assista o pronunciamento do senador Sanders:









Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso