Biden alerta militares sobre "risco" de supremacia chinesa até 2030

Sputnik - O presidente dos EUA, Joe Biden, disse às Forças Armadas do país, nesta sexta-feira (28), que o líder chinês Xi Jinping está convencido de que a China terá mais poder que os norte-americanos ​​nos próximos dez a 15 anos.

Na instalação militar Joint Base Langley–Eustis, em Hampton, na Virgínia, ele afirmou que os Estados Unidos estão em "uma batalha entre democracias e autocracias", ressaltando ter passado mais tempo com Xi "do que qualquer líder mundial". Segundo ele, foram 24 horas de reuniões privadas com o presidente chinês.

"Ele acredita firmemente que a China, antes dos anos 2030, 2035, vai ter a América nas mãos, porque as autocracias podem tomar decisões rápidas", disse Biden. Em seguida, o presidente garantiu ao público que "a América é única".

Na manhã desta sexta-feira (28), o governo Biden propôs um plano de orçamento federal para o ano fiscal de 2022.

Segundo a proposta, aproximadamente US$ 1,9 trilhão (cerca de R$ 9,93 trilhões) será para combater a "influência" iraniana, chinesa e russa na maior parte da Europa e da Eurásia, com um forte foco no Oriente Médio.

