Biden decide banir o TikTok nos Estados Unidos se os donos chineses não venderem a empresa

WASHINGTON, 15 Mar (Reuters) - O governo Biden exigiu que os donos chineses do TikTok alienem suas participações no popular aplicativo de vídeo ou enfrentem uma possível proibição dos Estados Unidos, disse a empresa à Reuters nesta quarta-feira.

A medida é a mais dramática em uma série de medidas recentes de autoridades e legisladores dos EUA, que levantaram temores de que os dados de usuários do TikTok nos EUA possam ser repassados ao governo da China. O TikTok, de propriedade da ByteDance, tem mais de 100 milhões de usuários nos EUA.

Também é a primeira vez sob a administração do presidente democrata Joe Biden que uma possível proibição do TikTok é ameaçada. O antecessor de Biden, o republicano Donald Trump, tentou banir o TikTok em 2020, mas foi bloqueado pelos tribunais dos EUA.

A porta-voz do TikTok, Brooke Oberwetter, disse à Reuters que a empresa ouviu recentemente o Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos (CFIUS), liderado pelo Tesouro dos EUA, que exigiu que os proprietários chineses do aplicativo vendessem suas ações e disse que, caso contrário, eles enfrentariam um possível banimento do aplicativo de vídeo nos EUA.

