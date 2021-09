Biden defende plano de investimentos com aumento de impostos para os super-ricos: 'pagam taxa mais baixa que professores'

"Por muito tempo, a economia dos EUA funcionou muito bem para aqueles que estão no topo, enquanto os americanos trabalhadores, que construíram este país, foram basicamente deixados de fora", disse o presidente norte-americano em discurso na Casa Branca edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em discurso na Casa Branca nesta quinta-feira (16), defendeu seu plano de investimentos para a classe média norte-americana e criticou a baixa tributação dos chamados "super-ricos".

"Como é possível que bilionários paguem uma taxa de imposto mais baixa que professores, bombeiros e policiais? Tá na hora de colocar os trabalhadores na economia”, disse o mandatário dos EUA.

"Por muito tempo, a economia dos EUA funcionou muito bem para aqueles que estão no topo, enquanto os americanos trabalhadores, que construíram este país, foram basicamente deixados de fora", prosseguiu.

PUBLICIDADE

O objetivo de Biden é injetar US$ 3,5 trilhões (pouco mais de R$ 18 trilhões) em educação, atenção à infância e questões relacionadas com a crise climática. O montante se somaria a um plano de gastos de aproximadamente US$ 1 trilhão (R$ 5,25 trilhões) em infraestrutura.

Todo esse projeto depende da capacidade de Biden de convencer o Congresso a chegar a um consenso em torno da matéria.

PUBLICIDADE

🇺🇸 Presidente Biden:



“Por muito tempo, a economia dos EUA funcionou muito bem para aqueles que estão no topo, enquanto os americanos trabalhadores, que construíram este país, foram basicamente deixados de fora.” pic.twitter.com/reuHnA8VvH — Eixo Político (@eixopolitico) September 16, 2021

PUBLICIDADE

🇺🇸 Presidente Biden:



“Como é possível que 55 das maiores corporações deste país paguem ZERO dólares em imposto de renda federal?



Pense nisso: zero dólares em impostos federais sobre 40 bilhões de dólares de lucro.”pic.twitter.com/lfhoSCJrfq — Eixo Político (@eixopolitico) September 16, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais: