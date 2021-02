Biden diz que EUA enfrentarão 'autoritarismo' de China e Rússia

"A liderança americana deve responder a este novo momento de avanço do autoritarismo, incluindo a crescente ambição da China de competir com os Estados Unidos e a determinação da Rússia em prejudicar e minar nossa democracia", afirmou o presidente dos EUA, Joe Biden edit

Agência Sputnik - O presidente dos EUA, Joe Biden, em vista ao Departamento de Estado nesta quinta-feira (4), apresentou os principais pontos da política externa norte-americana da nova administração.

Biden afirmou que os Estados Unidos lutarão contra as aspirações da Rússia e da China à confrontação com Washington.

"A liderança americana deve responder a este novo momento de avanço do autoritarismo, incluindo a crescente ambição da China de competir com os Estados Unidos e a determinação da Rússia em prejudicar e minar nossa democracia", disse ele em seu discurso de política externa no Departamento de Estado.

O presidente norte-americano disse também que sua administração não hesitará em aumentar os custos das atividades da Rússia e defenderá os interesses vitais dos EUA.

​"Eu deixei claro para o presidente Putin, ao contrário do meu antecessor, que os dias em que os EUA se rendiam diante das ações agressivas da Rússia - interferência em nossas eleições, ataques cibernéticos, envenenamento de seus cidadãos - acabaram. Não hesitaremos em fazer a Rússia pagar e defender os interesses vitais de nosso povo", acrescentou Biden.

Recentemente, a administração de Biden fez várias acusações contra a Rússia em uma série de questões, incluindo a suposta interferência nas eleições dos EUA, que Moscou refutou repetidamente, classificando as acusações como "infundadas".

