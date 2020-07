Biden diz que, se eleito, EUA retornarão à OMS no 'primeiro dia' de seu mandato

247 - O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, disse hoje que, se ganhar a presidência dos Estados Unidos, reverterá imediatamente a decisão do presidente Donald Trump de retirar o país da OMS (Organização Mundial da Saúde). A informação é do portal UOL.

"Os americanos estão mais seguros quando os Estados Unidos se comprometem a fortalecer a saúde global. No meu primeiro dia como presidente, voltarei à @WHO (OMS) e restaurarei nossa liderança no cenário mundial", escreveu Biden no Twitter.

