Biden fala em construir relação estável com Putin e pede encontro entre eles

Sputnik - O presidente dos EUA, Joe Biden, conversou nesta terça-feira com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Em pauta, eles discutiram o controle de armas e questões de segurança global.

Vladimir Putin e Joe Biden discutiram por telefone sua intenção de buscar um diálogo estratégico de estabilidade em uma série questões. Entre eles, o controle de armas e a segurança global emergente, disse a Casa Branca em um comunicado na terça-feira (13).

"O Joe Biden falou hoje [13] com o presidente Vladimir Putin da Rússia. Eles discutiram assuntos regionais e globais, incluindo a intenção dos Estados Unidos e da Rússia de buscar um diálogo estratégico de estabilidade no controle de armas, com base na extensão do Novo Tratado START", diz o comunicado.

Biden ainda convidou o presidente Putin para uma cúpula em um terceiro país. "O presidente Biden reafirmou seu objetivo de construir uma relação estável e previsível com a Rússia, consistente com os interesses dos EUA, e propôs uma reunião de cúpula em um terceiro país nos próximos meses para discutir toda a gama de questões que os Estados Unidos e a Rússia enfrentam", diz a Casa Branca.

"O presidente Biden também deixou claro que os Estados Unidos agirão com firmeza na defesa de seus interesses nacionais em resposta às alegadas ações da Rússia, como supostas intrusões cibernéticas e interferência eleitoral", acrescentou a Casa Branca.

