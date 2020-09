Biden tem 10 pontos de vantagem sobre Trump, aponta pesquisa do Washington Post

247 – O ex-vice-presidente Joe Biden detém uma vantagem de 10 pontos percentuais sobre o presidente Donald Trump entre os eleitores registrados em todo o país, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Washington Post e ABC News, aponta reportagem da Bloomberg.

Biden e sua companheira de chapa Kamala Harris tiveram 53% de apoio em comparação com Trump e o vice-presidente Mike Pence com 43%, mostrou a pesquisa. A margem é estatisticamente inalterada a partir da lacuna de 12 pontos no Washington Post e na pesquisa de agosto da ABC, que foi feita antes de ambas as partes realizarem suas convenções.

Biden teve uma vantagem de 54% a 44% entre os prováveis eleitores. Ele está à frente de Trump por 65% a 34% entre as mulheres pesquisadas, enquanto 55% dos homens entrevistados apoiaram Trump em comparação com 42% para Biden, de acordo com o relatório.