Biden volta atrás e diz que não pediu mudança de regime na Rússia

WASHINGTON, TASS – O presidente dos EUA, Joe Biden, disse no domingo que não pediu uma mudança de regime na Rússia, informou a imprensa da Casa Branca.

No domingo, Biden visitou uma igreja em Washington. De acordo com Courtney Rozen, da Bloomberg, quando o chefe de Estado estava saindo da igreja, um dos repórteres perguntou se ele pedia mudança de regime. O líder americano respondeu: "Não".

Mais cedo, durante sua visita a Varsóvia, Biden afirmou que o presidente russo Vladimir Putin "não pode permanecer no poder". Mais tarde, a Casa Branca garantiu que o líder dos EUA "não estava discutindo o poder de Putin na Rússia ou a mudança de regime". Por sua vez, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que não cabia ao presidente dos EUA decidir quem estaria no poder na Rússia.