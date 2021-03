Bilionário francês Olivier Dassault morre em acidente de helicóptero

O helicóptero particular caiu na tarde deste domingo (7) na Normandia, onde o bilionário tinha uma casa de férias. Dassault, de 69 anos, era o filho mais velho do bilionário francês Serge Dassault edit

Sputnik - O político conservador e bilionário Olivier Dassault morreu neste domingo (7) em um acidente de helicóptero, informou o presidente da França, Emmanuel Macron.

Dassault, de 69 anos, era o filho mais velho do industrial bilionário francês Serge Dassault, cujo grupo constrói os aviões de guerra Rafale e é dono do jornal Le Figaro.

Macron fez o anúncio através de sua conta no Twitter.

Olivier Dassault aimait la France. Capitaine d’industrie, député, élu local, commandant de réserve dans l’armée de l’air : sa vie durant, il ne cessa de servir notre pays, d’en valoriser les atouts. Son décès brutal est une grande perte. Pensées à sa famille et à ses proches. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 7, 2021 ​Olivier Dassault amava a França. Capitão da indústria, legislador, oficial eleito local, comandante da reserva na Força Aérea: durante sua vida, ele nunca deixou de servir ao nosso país, de valorizar seus bens. Sua morte repentina é uma grande perda. Meus sentimentos a sua família e entes queridos.

O helicóptero particular caiu na tarde deste domingo (7) na Normandia, onde o bilionário tinha uma casa de férias, segundo uma fonte da Polícia, segundo publicou a Reuters.

Legislador do partido conservador Republicanos desde 2002, Dassault foi considerado o 361º homem mais rico do mundo ao lado de seus dois irmãos e irmã, de acordo com a lista elaborada em 2020 pela revista Forbes.

Ele deixou seu cargo no conselho da Dassault devido a seu papel político, para evitar qualquer conflito de interesses.

