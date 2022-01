Bilionário israelense condenado por propina e corrupção internacional pagou R$ 200 mil a Moro por parecer contra a Vale

Apoie o 247

247 – O ex-juiz suspeito Sergio Moro, que destruiu os empregos de 4,4 milhões de brasileiros, segundo o Dieese, recebeu R$ 200 mil de um bilionário israelense condenado por corrupção internacional para escrever um parecer de 54 páginas contra a mineradora brasileira Vale. "O pré-candidato à Presidência Sergio Moro (Podemos) recebeu cerca de R$ 200 mil por um parecer de 54 páginas que emitiu em novembro de 2020 em resposta a uma consulta do empresário israelense Beny Steinmetz, pivô de um litígio internacional bilionário com a Vale. O trabalho, cuja conclusão foi contrária aos interesses da mineradora brasileira e favorável aos do israelense, veio a público dias após o ex-juiz federal encerrar a quarentena de seis meses que cumpriu devido à sua participação no governo Jair Bolsonaro, como ministro da Justiça", escreve o jornalista Ranier Bragon, em reportagem na Folha.

"​Moro vem sendo pressionado a divulgar quanto recebeu da Alvarez & Marsal, já que a firma foi nomeada para administrar a recuperação judicial de empreiteiras alvos da Lava Jato, a operação que tem no ex-juiz federal o seu maior símbolo", lembra ainda o jornalista.

"Em janeiro do ano passado, a Justiça na Suíça condenou Beny Steinmetz a uma pena de cinco anos de prisão e multa de cerca de R$ 300 milhões por pagamento de propina para garantir o direito de explorar a mina de Simandou", lembra ainda o repórter. A mina era o ativo em disputa com a Vale.

