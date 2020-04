"Bolsominion" alemã é internada em clínica psiquiátrica por negar a pandemia

A advogada Beate Bahner foi internada na Alemanha por negar a existência do coronavírus. Ela chegou a lançar um site onde defendia que a covid-19 era “uma mera gripe”, e que as medidas de isolamento adotadas pelo governo são “flagrantemente inconstitucionais” edit

Revista Fórum - Se vivesse no Brasil, Beate Bahner poderia ser uma pequena celebridade das redes sociais, liderar passeatas para defender o fim do isolamento e sua série de teorias conspirativas sobre a pandemia do coronavírus e suas consequências.

Porém, na sua Alemanha natal, a postura dessa advogada resultou em uma internação em uma clínica psiquiátrica. Depois de um incidente no último domingo (12), em um ato na cidade de Heidelberg (onde mora), ela terminou agredindo um policial e foi presa. Nesta terça, a Justiça alemã decidiu que ela deve passar por um tratamento psicológico.

Bahner tem 54 anos e iniciou seu movimento negacionista há alguns meses. Criou um blog no qual difundia teorias da conspiração sobre a origem do coronavírus e as consequências das medidas restritivas adotadas pelo governo alemão, as quais considera “flagrantemente inconstitucionais”.

Leia mais aqui na revista Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.