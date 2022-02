Bolsonaro critica descriminalização do aborto na Colômbia

Segundo ele, decisão do Tribunal Constitucional da Colômbia permite que as vidas das crianças colombianas podem ser "ceifadas com anuência do Estado" edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro criticou uma decisão do Tribunal Constitucional da Colômbia que descriminalizou o aborto até a 24ª semana de gestação. Segundo Bolsonaro, as "crianças colombianas" agora podem ser "ceifadas com anuência do Estado" sem "a menor chance de defesa".

"Que Deus olhe pelas vidas inocentes das crianças colombianas, agora sujeitas a serem ceifadas com anuência do Estado no ventre de suas mães até o 6° mês de gestação, sem a menor chance de defesa. No que depender de mim, lutarei até o fim para proteger a vida de nossas crianças!", postou Bolsonaro nas redes sociais nesta terça-feira (22).

O aborto já era permitido na Colômbia desde 2006 em casosestupro, deformidade fetal e risco à saúde da mulher. A declaração de Bolsonaro faz eco à feitapor ele em 2020, quando também criticou uam devisão do Congresso argentino pela aprovação da legalização do aborto até a 14ª semana de gravidez.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE