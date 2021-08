Bolsonaro manda ministro tentar limpar má reputação de negacionista na OMS

O ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, se reunirá em Genebra, na Suíça, com a cúpula da OMS (Organização Mundial da Saúde) edit

A reunião, marcada para esta quinta-feira (12), ocorre em meio a um debate na CPI da Covid sobre a atuação do governo de Jair Bolsonaro (sem partido) na promoção de tratamentos sem comprovação científica. A Comissão Parlamentar de Inquérito decidiu sugerir o indiciamento do presidente por charlatanismo, destaca em sua coluna no UOL o jornalista Jamil Chade.

O governo Bolsonaro se mobilizou na busca, compra e distribuição da cloroquina, que segundo Tedros Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, "pouco ou nenhum efeito em pacientes hospitalizados".

