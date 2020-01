Boris Johnson diz que não lamenta a morte do general Soleimani

247 - O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, por meio de comunicado divulgado no domingo (5), afirmou que o general iraniano Qasem Soleimani, que foi vítima de um ataque terrorista dos EUA, ordenado pelo presidente Donald Trump, era "uma ameaça a todos os nossos interesses" e o acusou de ser "responsável pela morte de milhares de civis inocentes e pessoal ocidental".

Londres "não lamentará" seu assassinato, acrescentou. Johnson, que falou com o presidente dos EUA no domingo, pediu a todas as partes que ajudem a reduzir as tensões, porque "todos os pedidos de represálias e vinganças simplesmente causarão mais violência na região e não servirão a ninguém", informa o site iraniano HispanTV.