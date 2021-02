Brasil é o novo centro do 'trumpismo' no mundo, diz Maduro

"Trump agora se foi. Agora o centro do trumpismo no mundo é o Brasil, é Jair Bolsonaro. Eu o vejo [Bolsonaro] e o escuto todos os dias. Ele está pior, mais agressivo, contra a imprensa, contra o povo, mais ameaçador, mas irascível, negacionista", disse o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro edit

Sputnik

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que, com a saída de Donald Trump da Casa Branca, o Brasil é o novo centro do "trumpismo" no mundo. Para o líder venezuelano, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está mais "agressivo" e "ameaçador" com a imprensa e a população.

"Trump agora se foi. Agora o centro do trumpismo no mundo é o Brasil, é Jair Bolsonaro. Eu o vejo [Bolsonaro] e o escuto todos os dias. Ele está pior, mais agressivo, contra a imprensa, contra o povo, mais ameaçador, mas irascível, negacionista", afirmou Maduro em entrevista ao portal Opera Mundi, exibida nesta segunda-feira (1º).

O mandatário também falou sobre o envio de oxigênio da Venezuela ao estado brasileiro do Amazonas, que sofreu com a falta de respiradores para tratar pacientes diagnosticados com a COVID-19. Para Maduro, era uma obrigação ajudar.

"É preciso pôr essas coisas ideológicas de lado, essa luta ideológica entre o Trump do Brasil, Jair Bolsonaro, e nós, a esquerda. No momento, temos que colocar o ser humano no centro, salvar a vida do ser humano", disse.

